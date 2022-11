WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden beobachtet nach Angaben des Weißen Hauses die Proteste gegen die harte Null-Covid-Strategie in China. "Er bleibt auf dem Laufenden, was vor sich geht", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Montag. "Menschen sollten das Recht haben, sich zu versammeln und friedlich gegen politische Maßnahmen, Gesetze oder Vorschriften zu protestieren, mit denen sie nicht einverstanden sind." Biden werde aber nicht für Demonstranten in anderen Teilen der Welt sprechen - diese sprächen für sich selbst.

Es sind die größten Demonstrationen seit der Demokratiebewegung 1989 in China, die das Militär damals blutig niedergeschlagen hatte. Sie richteten sich gegen die strikten Maßnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Corona-Massentests und Zwangsquarantäne./nau/DP/jha