LUSAIL (dpa-AFX) - Superstar Cristiano Ronaldo und Portugal stehen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Achtelfinale. Die Portugiesen gewannen am Montagabend ihr zweites Gruppenspiel gegen Uruguay mit 2:0 (0:0) und qualifizierten sich nach Frankreich und Brasilien als dritte Mannschaft vorzeitig für die K.o.-Runde. Vor 88 668 Zuschauern im Lusail Stadion erzielte Mittelfeldspieler Bruno Fernandes (54. Minute und 90.+3/Handelfmeter) beide Treffer für die Südeuropäer. Für Uruguay wird es mit einem Punkt aus zwei Spielen im Kampf um das Achtelfinale eng. Grundvoraussetzung für die Chance auf das Weiterkommen ist ein Sieg am Freitag gegen Ghana./mms/DP/jha