LUSAIL (dpa-AFX) - Cristiano Ronaldo hat mit Portugal bei seiner wohl letzten WM vorzeitig das erste Etappenziel erreicht. Die Mannschaft um den 37 Jahre alten Superstar gewann am Montag vor 88 668 Zuschauern im Final-Stadion Lusail mit 2:0 (0:0) gegen Uruguay und steht nach zwei Siegen aus zwei Partien vorzeitig im Achtelfinale. Uruguay dagegen muss mit bislang nur einem Punkt in Katar um den Einzug in die K.o.-Runde bangen. Die beiden Treffer erzielte Mittelfeldspieler Bruno Fernandes (54. Minute/90.+3/Handelfmeter).

Für Aufsehen sorgte kurz nach der Halbzeit ein Flitzer mit einer Regenbogen-Fahne, der auf das Spielfeld stürmte. Portugal ließ sich davon bei seiner Revanche für das 1:2-Aus im WM-Achtelfinale 2018 nicht irritieren. Für die Iberer geht es im letzten Gruppenspiel am Freitag gegen Südkorea noch um Platz eins. Uruguay muss dann gegen Ghana gewinnen, das am Montag zuvor 3:2 gegen Südkorea gesiegt hatte und Gruppenzweiter ist.