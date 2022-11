FSD Pharma meldet Veränderungen im Board of Directors

Toronto, 28. November 2022 -- FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotech-Lösungen zur Bekämpfung von Erkrankungen widmet, die weltweit Millionen von Menschen betreffen, freut sich, die Berufung der Herren Dr. Lakshmi P. Kotra und Joseph L. Romano in sein Board of Directors mit Wirkung ab dem 25. November 2022 bekannt zu geben. Mit gleichzeitiger Wirkung trat Fernando Cugliari vom Board of Directors zurück.

Dr. Lakshmi Kotra erhielt seinen Abschluss als Ph.D. in Pharmazie (medizinische Chemie) von der University of Georgia unter der Beaufsichtigung von Prof. David Chu und schloss seine postdoktorale Ausbildung an der Wayne State University unter der Aufsicht von Prof. Shahriar Mobashery ab. Im Jahr 2000 trat er in den Fachbereich Pharmazie der University of Toronto ein und im Jahr 2006 kam er zum University Health Network, in dem er eine Forschungsgruppe und ein Programm zur Medikamentenentdeckung mit mehreren Portfolios leitete. Als akademischer Entrepreneur trug Herr Dr. Kotra zu einer Reihe wichtiger Medikamentenentdeckungen bei, unter anderem im Bereich Stoffwechselerkrankungen, neurodegenerative und immunologische Erkrankungen, HIV-Medikamente, antibakterielle Arzneimittel und Malariamedikamente. Er verfasste als Autor/Co-Autor über 130 Publikationen und hielt auf internationaler Ebene mehr als 140 wissenschaftliche Vorträge. Herr Dr. Kotra erhielt mehrere Auszeichnungen für seine Leistungen, unter anderem 2021 den Julia Levy Award der Society of Chemical Industry (SCI) Canada für seinen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Vermarktung von Innovationen in Kanada auf dem Gebieten der biomedizinischen Wissenschaft und Technik. Neben Lucid Psycheceuticals Inc. („Lucid“) war er Mitbegründer von WinSanTor Biosciences, einem Unternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien, das Therapien für periphere Neuropathien entwickelt, und von CannScience Innovations, das sich auf medizinisches Cannabis und Cannabinoide konzentriert. Herr Dr. Kotra geht über die frühe und die klinische Entwicklung hinaus und vereint eine kommerzielle und regulatorische Vision für eine effiziente Medikamentenentwicklung und -vermarktung mit soliden Führungsqualitäten. Herr Dr. Kotra fungiert als Chief Executive Officer der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Lucid, seitdem das Unternehmen Lucid im September 2021 übernommen hat.