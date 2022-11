Die leichtere Vorbörse am Montag war der gestrige Auftakt zu einem Konsolidierungstag. Wir skizzierten die Voraussetzungen und die Gründe, die vor allem erst einmal in China zu finden waren, in der Morgenanalyse am 28.11.2022 ausführlich und begannen den Handel bereits mit einem GAP (Rückblick):

20221128 Vorboerse DAX kurzfristig

Bis zu diesem GAP lief der Markt nach der Xetra-Eröffnung auch noch einmal, konnte aber nicht eindringen. Dies war für mich das erste Setup des Tages und brachte einen Short-Trade auf die Agenda:

Im weiteren Verlauf fielen wir direkt an das Eröffnungstief, hielten dort jedoch nicht an. Der Druck verstärkte sich bis zum Nachmittag und mit einer fallenden Wall Street noch einmal, sodass der DAX letztlich den Handel im Bereich der Tagestiefs beendete:

20221128 Xetra DAX Wochenstart

Die Eckpunkte an der Börse Frankfurt zeigen damit einen deutlich negativen Schlusskurs an:

2022-11-28 DAX Boerse Frankfurt

Vor allem die Werte, welche in China produzieren, gerieten unter Druck. An der Wall Street eine Apple und im DAX eine Puma und auch der Technologiewert Infineon konnte sich dem nicht entziehen. Dies zeigt die Heatmap vom Abend:

2022-11-28 DAX-Aktien Heatmap

Was ist hieraus für den neuen Handelstag abzulesen?

DAX-Ideen am Dienstag den 29.11.2022

Übergeordnet sind wir noch nicht in einer Trendumkehr, auch wenn der DAX gestern den schwächsten Tag des Monats gezeigt hat:

20221128 Xetra DAX mittelfristig

Wie weit eine solche Konsolidierung jeweils führen kann, hatten wir gestern anhand der letzten Korrekturtiefs als Trigger für Short oder bei abflachender Dynamik für long einmal so aufgezeigt (Rückblick):

20221128 Vorboerse DAX

Auf dieser Basis kann das Chartbild nun mit den Daten aus der Vorbörse wie folgt geupdatet werden:

20221129 DAX Vorboerse

Für den heutigen Tag ist also ausgehend von der Entwicklung in der Nachbörse eine Erholung zu sehen, bezogen auf das XETRA-Schlussniveau jedoch nur ein Verweilen auf dem gleichen Niveau ohne Bruch der Aufwärtstendenz im größeren Chartverlauf:

20221129 DAX Endloskontrakt

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Dienstag den 29.11.22

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Gestern Abend und heute vorbörslich stehen diese Unternehmen auf der Agenda:

20221129 Earnings

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls.

Zunächst das Verbrauchervertrauen aus der EU und der Geschäftsklimaindex um 11.00 Uhr, der dann 14.00 Uhr von den Verbraucherpreisen aus Deutschland gefolgt wird.

15.00 Uhr erhalten wir Informationen zum US-Häusermarkt und 16.00 Uhr auch aus Amerika das Verbrauchervertrauen.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

