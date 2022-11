Lyfegen und die Schweizerische Krankenversicherung EGK-Gesundheitskasse kooperieren bei der Senkung der Preise für teure Medikamente

Die Schweiz, mit den vierthöchsten Arzneimittelausgaben pro Kopf, gab in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 8 Milliarden Franken (8,1 Milliarden Euro) für Medikamente aus, die für bestimmte Krankheiten verschrieben wurden. Um die hohen Arzneimittelausgaben zu bekämpfen, hat die Schweiz in den letzten fünf Jahren eine wachsende Zahl von Rabattmodellen für den On- und Off-Label-Einsatz von Medikamenten eingeführt. Die Komplexität der Preismodelle führt jedoch dazu, dass die Versicherer Millionenbeträge für die Überwachung und Beurteilung der Preismodelle ausgeben, was zu entgangenen Rabatten in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe führt.

Mit der Software von Lyfegen kann die EGK mit minimalem Aufwand und maximaler Transparenz Rabatte aus 141 Medikamentenpreismodellen von 32 Herstellern identifizieren und einfordern. Dazu gehören Fälle von seltenen oder chronischen Krankheiten, vielversprechende Therapien, die ausserhalb der zugelassenen Indikation eingesetzt werden können, oder neue Medikamente, die in der Schweiz noch nicht erhältlich oder zugelassen sind. Die Plattform von Lyfegen adressiert die Bedürfnisse der Schweizer Krankenversicherer nach Kosteneffizienz und Digitalisierung. Sie hilft, bestehende Komplexitäten im System zu lösen und wirkt hohen Versicherungsprämien entgegen.

„Wir freuen uns, die EGK zu unterstützen und eine aktive Rolle bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität von Medikamentenpreismodellen zu übernehmen, um den nachhaltigen Zugang zu innovativen Medikamenten und Therapien in der Schweiz zu unterstützen", sagte Nico Mros, CXO und Mitgründer von Lyfegen. „Indem wir uns darauf konzentrierten, die Implementierung der Plattform so einfach wie möglich zu gestalten und auf die EGK einzugehen, konnten wir schnell Ergebnisse präsentieren und die Zusammenarbeit erfolgreich starten!"