Alkaline Fuel Cell Power Corp meldet das Erreichen eines wichtigen Meilensteins, die Einführungsveranstaltung für den Prototyp des Alkaline Fuel Cell Systems am 11. Januar 2023, und gibt ein Management-Update

Toronto, Ontario, 29. November 2022 – Alkaline Fuel Cell Power Corp (NEO: PWWR) (OTCQB:ALKFF) (FWB: 77R, WKN: A3CTYF) („PWWR“ oder das „Unternehmen“), eine diversifizierte Investitionsplattform, die erschwingliche, erneuerbare und zuverlässige Energie-Assets und Cleantech entwickelt, freut sich, bekannt geben zu können, dass ihre belgische Tochtergesellschaft, Fuel Cell Power NV („FCP NV“), einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung ihres alkalischen Brennstoffzellensystems erreicht hat und am 11. Januar 2023 in Geel, Belgien, eine Einführungsveranstaltung ausrichten wird. Außerdem ist der Chief Operating Officer des Unternehmens Managing Director von FCP NV geworden, um die Entwicklung und Vermarktung seiner Brennstoffzellen abzuschließen.

„Alkaline Fuel Cell Power ist stolz, die Enthüllung des Prototyps unseres mit Spannung erwarteten alkalischen Brennstoffzellensystems vorzuführen“, so Frank Carnevale, Chief Executive Officer von PWWR. „Wir befinden uns nun im Übergang zur Kommerzialisierungsphase, und die jüngsten Pilotankündigungen zeigen, dass wir in der Lage sind, das Wachstum auf den Märkten für unsere Brennstoffzellen zu beschleunigen. Ich freue mich auch, dass mein COO Jo Verstappen zum Managing Director unseres Brennstoffzellengeschäfts geworden ist, um unsere Brennstoffzellen weltweit bereitzustellen.“

Am 17. November 2022 hat das Unternehmen eine „Save the Date“-Mitteilung an eine Reihe wichtiger Stakeholder in Europa und Nordamerika, darunter Investoren und Vordenker der Branche, gesendet, damit sie an der bevorstehenden Veranstaltung teilnehmen. Während der Einführungsveranstaltung wird PWWR den Namen der Brennstoffzelle enthüllen, die volle Funktionalität des Prototypsystems demonstrieren und seine Fähigkeiten als sichere, erneuerbare und zuverlässige Lösung für die Stromerzeugung in Wohn- und Gewerbegebäuden präsentieren. In der Diskussion geht es auch darum, wie das System für netzunabhängige Anwendungen und Anwendungen mit Spitzenleistung genutzt werden kann.

Abbildung 1 – am 17. November 2022 übersandte PWWR eine Terminerinnerung an Investoren und Branchenkollegen

Innovation des Alkaline Fuel Cell System

Eine Brennstoffzelle ist ein sauberes System zur Umwandlung/Erzeugung elektrischer Energie, ähnlich wie ein kleines Kraftwerk, das Strom und eine entsprechende Wärmemenge für verschiedene Zwecke liefert. PWWR hat daran gearbeitet, Innovationen für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen zu optimieren, die in einer alkalischen Umgebung betrieben werden. Daher sind für diese Technologie weniger Komponenten erforderlich als für herkömmliche Brennstoffzellen und es sind keine teuren Edelmetalle wie Platin erforderlich, die traditionell in Elektroden benötigt werden. Diese Systeme sind daher kostengünstiger zu bauen und bieten einen Wettbewerbsvorteil gegenüber bestehenden Systemen.