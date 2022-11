BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fresenius mit Blick auf jüngste US-Wochendaten zum Umsatz mit Infusionen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. In den noch verbleibenden Wochen des laufenden Quartals würden die Vergleichsdaten für die Infusionstochter Kabi aus dem Vorjahr nun einfacher, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Medizinkonzern habe zudem etliche Restrukturierungsoptionen zur Wertschöpfung - Neuigkeiten hierzu seien bei der Vorlage der Jahreszahlen Anfang 2023 zu erwarten./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2022 / 13:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2022 / 13:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 26,00EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m