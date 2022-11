Seit Anfang November 2021 tendiert der Aktienkurs von Tesla seitwärts bis leicht abwärts. Davor markierte der Corona-Sell-Off von Mitte März 2020 ein partielles Tief bei 23,37 USD. Dieses Tief war auch die Grundlage für einen Kursanstieg auf das Allzeithoch am Niveau von 414,50 USD am 4. November 2021. Aktuell testet der Kursverlauf die Kernunterstützung am Level von 177,81 USD. Hält der Pessimismus gegenüber der Tesla-Aktie an, könnte sie in den kommenden Wochen auch unter diesen Support fallen. Die nächste Unterstützung findet sich bei 154,28 USD. Eine Fortsetzung der Abwärtsentwicklung ist nicht unwahrscheinlich. Bis zum Knock-Out des vorgeschlagenen Inline-Optionsscheins bei 110,00 USD ist jedoch einiges an Kursverlust möglich. So könnte sich beispielsweise Chinas Null-COVID-Politik nachteilig auf den beabsichtigten Verkauf von Automobilen auswirken. Um dem entgegenzuwirken und Subventionen zu erhalten, senkte der Autobauer am 24. Oktober 2022 die Preise für das Model Y und das Model 3 auf dem chinesischen Markt. Diese Maßnahme belastet die Marge und dürfte sich wahrscheinlich negativ auf den Gewinn auswirken.

Tesla Inc. (Tageschart in USD) Tendenz: