Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer



Das "kleinste Fitnessstudio der Welt" hat sich auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz sehr gut präsentiert, Investoren können das Trainingssystem jetzt auch vor Ort testen



Die EasyMotionSkin Tec AG hat sich mit ihrem "kleinsten Fitnessstudio der Welt" auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 15.11.2022 sehr gut präsentiert. So hat die Gesellschaft den Investoren ihren EMS-Trainingsanzug mit seinem patentierten Trockenelektrodensystem vorgestellt. Durch die Stimulierung der Körpermuskulatur mit niederfrequenten elektrischen Impulsen kann die Sauerstoffaufnahme erhöht werden und eine Leistungssteigerung sowie optimale Trainingseffekte und Regeneration erzielt werden. Die Gesellschaft bietet Investoren auch nach der Konferenz die Möglichkeit, sich persönlich vor Ort beim Unternehmen vom dem Technologie-Produkt zu überzeugen.



Der Analyst der GBC AG, Matthias Greiffenberger, hat die Gelegenheit auf der MKK genutzt und ein Interview mit dem Vertriebschef Michael Spitznagel und dem Finanzchef Werner Murr zum Produkt, zum Unternehmen und zum weiteren Ausblick geführt.



GBC AG: Die MKK war die erste Kapitalmarktkonferenz der EasyMotionSkin Tec AG nach dem Börsengang, wie waren Ihre Erfahrungen?



Michael Spitznagel / Werner Murr: Für uns als EasyMotionSkin Tec AG war es sehr positiv, dass zahlreiche Interessenten bei unserer Präsentation vor Ort waren. Die MKK ist eine tolle Möglichkeit sich als Unternehmen gegenüber dem Kapitalmarkt, Presse und potentiellen Investoren ausgiebig zu präsentieren.



GBC AG: Das vergangene Jahr war durch die Lieferkettenproblematik und die Corona-Krise geprägt. Sind diese Probleme aus Ihrer Sicht komplett gelöst?

Michael Spitznagel / Werner Murr: Komplett gelöst ist zu viel gesagt. Wir sind aber auf einem guten Weg. Die Lieferzeit für diverse Teile ist immer noch beeinträchtigt und auch der Betrieb der Fitness-Studios leidet an den Nachwirkungen von Corona. Trotz dieser Hindernisse wird es uns in diesem Jahr gelingen, unseren Absatz deutlich zu steigern. Wir haben die jüngere Vergangenheit genutzt unsere Produktpalette und unsere Vertriebskanäle zu optimieren.



