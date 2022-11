Cantourage kooperiert mit CannFX, um erstmals medizinisches Cannabis aus Neuseeland in Deutschland anzubieten

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitung unzulässig wäre. Die wichtigen Hinweise am Ende dieser Mitteilung sind zu beachten.

Partnerschaft mit CannFX, Neuseelands führendem Cannabis-Anbieter, erweitert auf der Cantourage-Plattform verfügbares Angebot für Großhändler und Apotheker

Mit CannFX Blüten der Sorte „Wappa" ist neuseeländisches Medizinalcannabis erstmals in Deutschland erhältlich

CannFX hat Verträge mit mehreren Anbauern in Neuseeland unterschrieben, um qualitativ hochwertige, nicht bestrahlte Cannabisblüten auf den Weltmarkt zu bringen

BERLIN, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Die Cantourage Group SE (FRA: HIGH), ein europäischer Marktführer für medizinisches Cannabis, und CannFX, ein führender Anbieter von medizinischem Cannabis aus Neuseeland, verschaffen Patientinnen und Patienten in Deutschland ab heute Zugang zu Medizinalcannabis aus Neuseeland. CannFX's erste THC-Sorte „Wappa" kann nun von Großhändlern und Apotheken über die Cantourage-Plattform bezogen werden. Das Produkt wird voraussichtlich ab Anfang 2023 in weiteren europäischen Märkten, darunter Großbritannien, erhältlich sein.