Innocan Pharma meldet Ergebnisse für das 3. Quartal 2022 mit einer Umsatzsteigerung von 700 % im Vergleich zum 3. Quartal 2021

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (29. November 2022) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Arzneimittelverabreichungsplattformen gerichtet ist und das über ein eigenes Portfolio an geistigem Eigentum verfügt, freut sich, seine Finanzergebnisse für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2022 bekannt zu geben.

„Wir haben im dritten Quartal ermutigende Ergebnisse mit einem Umsatzwachstum erzielt und sind zuversichtlich, was unsere langfristigen Aussichten betrifft“, sagt Iris Bincovich, CEO von Innocan. „Wir setzen weiterhin auf unsere Strategie, in Spitzenforschung und Innovation zu investieren und gleichzeitig Umsätze aus unseren Aktivitäten im Bereich Consumer Wellness zu erzielen.“

Weitere Informationen zum Konzernabschluss von Innocan und dem dazugehörigen Lagebericht (MD&A) für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2022 finden Sie unter www.sedar.com.

Wichtigste Finanzdaten für das dritte Quartal 2022

- Beim Umsatz wurde in den letzten 12 Monaten ein stetiger Anstieg verzeichnet. Der Umsatz betrug im am 30. September 2022 endenden Quartal 1,424 Mio. USD, was einem Anstieg von 700 % gegenüber 180.000 USD im dritten Quartal des Vorjahres entspricht. Der stetige Anstieg des Umsatzes ist bezeichnend für das kontinuierliche Wachstum und die Ausweitung der Aktivitäten des Unternehmens.

- Der Bruttogewinn belief sich in dem Quartal zum 30. September 2022 auf 511.000 USD, was einen Anstieg von 360 % gegenüber 180.000 USD im dritten Quartal des Vorjahres bedeutet. Der Anstieg des Betriebsgewinns ist ein weiterer Indikator für das Wachstum der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

- Der Nettoverlust belief sich in dem Quartal zum 30. September 2022 auf 2,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 71 % gegenüber den 9,4 Mio. USD im dritten Quartal des Vorjahres entspricht. Dies ist in erster Linie auf die Veränderungen des Marktwerts der ausstehenden Warrants im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vergleichsquartal zurückzuführen.