Nach dem Kollaps der Bitcoin-Börse FTX Anfang des Monats ist nun auch der Krypto-Verleiher BlockFi zahlungsunfähig. In einer gestern veröffentlichten Mitteilung des Konzerns heißt es: "BlockFi hat heute freiwillig einen Insolvenz-Antrag nach Chapter 11 gestellt. "

In dem in New Jersey eingereichten Insolvenzantrag wird das Vermögen und die Verbindlichkeiten von BlockFi zwischen einer und zehn Milliarden US-Dollar angegeben. Das Unternehmen sagte in der Erklärung, dass es noch rund 257 Millionen US-Dollar an Cash zur Verfügung habe und einen "internen Plan zur deutlichen Reduzierung der Ausgaben, einschließlich der Lohnkosten" aufgelegt habe.