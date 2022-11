Wirtschaft Mehrheit der Unternehmen Teil von globalen Wertschöpfungsketten

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - 61 Prozent der knapp 64.000 Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten in Deutschland sind im Jahr 2020 Teil einer globalen Wertschöpfungskette gewesen. Das ist das Ergebnis einer Pilotstudie bei Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Am internationalen Austausch von Waren beteiligten sich mit 49 Prozent knapp die Hälfte der Unternehmen. Hier steht der Bezug von Rohstoffen aus dem Ausland an der Spitze - das gaben 46 Prozent dieser Unternehmen an, so die Statistiker. Bei grenzüberschreitenden Lieferungen ragten dagegen eigens entwickelte, für den Weiterverkauf bestimmte Endprodukte heraus: Diese wurden von 37 Prozent der Unternehmen ins Ausland geliefert.