iM Global Partner legt iMGP DBi Managed Futures UCITS Fonds auf

Dynamic Beta Investments (DBi) ist Vorreiter in der Replikation von Hedgefonds-Indizes und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Diversifikationsvorteile von Managed Futures einer breiteren Anlegerbasis zugänglich zu machen. DBi wurde zum Sub-Manager des iMGP DBi Managed Futures Fund ernannt, einem neuen Teilfonds der in Luxemburg ansässigen iMGP SICAV.

Andrew Beer, Dynamic Beta investments, Co-Portfolio Manager des Fonds, erklärt: „Die Managed-Futures-Strategie bietet ein grosses Diversifizierungspotenzial, insbesondere in einem inflationären Umfeld. Im Jahr 2015 haben wir uns vorgenommen, die beiden Hürden für Investitionen in diesem Bereich zu überwinden: hohe Gebühren und Kosten sowie das Risiko eines einzelnen Managers. Unser Managed-Futures-Anlagevehikel stellt den Höhepunkt dieser Bemühungen dar."

Diese Strategie steht US-Anlegern bereits seit über drei Jahren zur Verfügung und ist inzwischen der grösste Managed Futures ETF der Branche. Der in den USA ansässige DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) hat in den letzten 12 Monaten ein ausserordentliches Wachstum verzeichnet: Er steigerte sein verwaltetes Vermögen um mehr als 1000% von rund 60 Mio. USD vor einem Jahr auf heute mehr als 1 Mrd. USD und erzielte in einem Jahr eine Rendite von 24.5% (Stand: 25. November 2022, Quelle Bloomberg, preisbasierte Gesamtrendite).

Jamie Hammond, stellvertretender Geschäftsführer von iM Global Partner, Leiter des internationalen Vertriebs, meint: „Aufgrund des Erfolgs unserer in den USA domizilierten ETF-Strategie (DBMF) haben europäische Kunden nachgefragt, ob wir die Auflegung einer OGAW-Version planen, und das haben wir auch getan. Die Kunden haben die Diversifizierungsvorteile erkannt, die die Einbeziehung von Managed Futures in ihre Portfolios mit sich bringt, und wir bieten dies nun in einer OGAW-Struktur mit Tageskursen an."

Der iMGP DBi Managed Futures Fonds

Der neue Fonds zielt darauf ab, die Renditen von 20 führenden Managed-Futures-Hedgefonds vor Gebühren und Handelskosten in einer OGAW-Verpackung zu replizieren. Durch die Ausrichtung auf die Performance eines auf verschiedene Teilstrategien aufgeteilten Hedgefonds-Portfolios, soll das Risiko eines einzelnen Managers minimiert werden.

Der Fonds ist bestrebt, die Kernfaktoren der angestrebten Hedgefonds mit einem dynamisch angepassten Portfolio aus liquiden Futures-Kontrakten abzustimmen.

Philippe Uzan, stellvertretender Geschäftsführer von iM Global Partner, CIO Globales Assetmanagement, erklärt: „Da die Aktien- und die Anleihemärkte eine erhebliche Volatilität und gleichzeitig negative Renditen verzeichnen, suchen viele Anleger verzweifelt nach Diversifizierung und positiver Performance. Im Jahr 2022 konnte der DBi Managed Futures Strategy ETF bisher in jedem der 6 Monate, in denen sowohl die globalen Anleihen- als auch die Aktienindizes negativ waren, eine positive Rendite erzielen. Auch in den Jahren 2020 (1.8 %) und 2021 (11.2 %), als sich die traditionellen Anlagen in einer Hausse befanden, konnte er eine positive Performance erzielen."

