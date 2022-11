Viele Indikatoren sprechen dafür, dass der Abwärtsmove bei Dax, Nasdaq und den anderen wichtigen Indizes begonnen hat! Die Aktienmärkte ignorieren derzeit zwei zentrale Dinge: erstens die Aussagen der Fed, wonach die Zinsen zwar langsamer, aber dafür höher steigen werden - ein "Pivot" der US-Notenbank ist damit noch in weiter Ferne. Das haben gestern vier Fed-Mitglieder einmal mehr klar gemacht - aber es scheint so, als würden die Märkte es nur glauben, wenn Fed-Chef Powell höchstpersönlich es sagt. Zweitens ignorieren Dax, Nasdaq und Co die invertierten Zinskurven, die auf eine saftige Rezession hindeuten. Für die USA gilt: immer wenn die Zinskurven derart invertiert waren wie derzeit, folgte dann ein Abverkauf der Märkte. Die US-Futures höher in der Hoffnung auf eine Wende der Corona-Politik Chinas - aber diese Hoffnung wurde bei der einberufenen Pressekonferenz enttäuscht..

Hinweise aus Video:

1. Hawkishe Fed-Mitglieder kündigen weitere Zinserhöhungen an

2. Global Invertierte Zinskurve erstmals seit mindestens 22 Jahren

