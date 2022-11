Beamten-Pensionen durchschnittlich 1.000 Euro höher als Rentenbezüge - Finanzexperte gibt 5 Tipps, mit denen auch der Normalbürger einen sorglosen Ruhestand erreicht (FOTO)

Bielefeld (ots) - Vielen Arbeitnehmern ist bewusst, dass Beamte im Ruhestand

grundsätzlich eine bessere Altersvorsorge erhalten werden als der

durchschnittliche Arbeitnehmer. So beträgt deren Pension mindestens 2.170 Euro,

in der Regel fällt sie jedoch deutlich höher aus - wollten alle anderen Bürger

die durchschnittlichen Altersbezüge von Beamten erhalten, müssten sie dafür

mindestens 78 Jahre arbeiten.



"Angesichts dieser Zahlen empfinden immer mehr meiner Kunden eine gewisse

Ungerechtigkeit und fragen mich, wie sie im Alter über die Runden kommen

sollen", berichtet David Tappe. Der Vermögensberater entwickelte bereits für

hunderte Menschen zu ihnen passende Anlagestrategien und weiß, dass auch

Angestellte eine sichere Altersvorsorge ganz ohne Beamtenstatus erreichen

können. In diesem Beitrag hat er fünf Tipps zusammengestellt, mit denen auch

Normalbürger beachtliche Erfolge im Vermögensaufbau für das Alter erreichen

können.