Fluchtmigration trägt seit Ende 2014 zu Bevölkerungswachstum in Deutschland bei

WIESBADEN (ots) -- Bevölkerung zwischen Jahresende 2014 und 30. Juni 2022 um 2,9 MillionenMenschen gewachsen, Zahl der Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit aberrückläufig- Anteil der Bevölkerung im Erwerbsalter im selben Zeitraum gesunken,Entwicklung durch Zuwanderung gebremst- Nettozuwanderung im 1. Halbjahr 2022 auf höchstem Stand seit DeutscherVereinigung- Erwerbsbeteiligung ausländischer Bevölkerungsgruppen hängt auch von derenBildungshintergrund abDie Bevölkerung in Deutschland ist seit 2014 gewachsen, der Anteil der Menschenim erwerbsfähigen Alter ging jedoch zurück. Abgeschwächt wurde diese Entwicklungdurch die Zuwanderung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Am30. Juni 2022 lebten hierzulande 2 882 000 Menschen mehr als zum Jahresende2014. Dieser Anstieg ist vor allem auf die Fluchtmigration im Zusammenhang mitKrieg und Gewalt in Syrien, Afghanistan und dem Irak 2015/2016 sowie nach demAngriff Russlands auf die Ukraine zurückzuführen. Aber auch aus den EU-StaatenRumänien, Bulgarien und Polen sind stetig Zuzüge zu verzeichnen. Entsprechendnahm zwischen dem 31. Dezember 2014 und dem 30. Juni 2022 die Zahl der Menschenmit ausländischer Staatsangehörigkeit zu (+4 341 000), während die Zahl jenermit deutscher Staatsangehörigkeit rückläufig war (-1 458 000).Im selben Zeitraum ist in Deutschland der Anteil der Bevölkerung imerwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) zurückgegangen - von 65,8 % zumJahresende 2014 auf 63,6 % zum Ende des 1. Halbjahres 2022. Diese Entwicklungwurde durch die Zuwanderung aus dem Ausland gedämpft: Zwar ging der Anteil der15- bis unter 65-Jährigen auch in der ausländischen Bevölkerung zurück: von 81,1% auf 75,9 %. Er lag damit aber noch deutlich über dem der 15- bis unter65-Jährigen mit deutscher Staatsbürgerschaft, der von 64,2 % auf 61,6 % sank.Unter den ausländischen Bevölkerungsgruppen mit den höchsten Zuzügen war derAnteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter vergleichsweise hoch. So betrug erEnde Juni 2022 bei Polinnen und Polen 83,1 %, bei Rumäninnen und Rumänen 81,0 %sowie bei Bulgarinnen und Bulgaren 77,5 %. Dies deutet auf eine Zuwanderung mitdem konkreten Ziel der Arbeitsmarktbeteiligung hin. Unter Ukrainerinnen undUkrainern lag der Anteil mit 64,3 % dagegen deutlich niedriger. Darin spiegeltsich wider, dass ein Großteil der vor dem Krieg in der Ukraine GeflüchtetenKinder und ältere Menschen sind.Höchststand bei Nettozuwanderung im 1. Halbjahr 2022Die Flucht vor Krieg und Gewalt dominierte das Wanderungsgeschehen mit demAusland in den Jahren 2015/2016 sowie im 1. Halbjahr 2022. Von Januar bis Juni