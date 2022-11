Hohe Inflation führt im 3. Quartal 2022 zu Reallohnrückgang von 5,7 %

WIESBADEN (ots) -



- Nominallohnanstieg um 2,3 % zum Vorjahresquartal kann Inflation nicht

ausgleichen

- Stärkster Reallohnverlust für Beschäftigte seit Beginn der Zeitreihe im Jahr

2008



Die anhaltend hohe Inflation in Deutschland hat im 3. Quartal 2022 erneut zu

einem Reallohnrückgang geführt: Zwar war der Nominallohnindex im 3. Quartal 2022

nach vorläufigen Ergebnissen der neuen Verdiensterhebung um 2,3 % höher als im

Vorjahresquartal, allerdings stiegen die Verbraucherpreise im selben Zeitraum um

8,4 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ergibt dies einen

realen (preisbereinigten) Verdienstrückgang von 5,7 %. Die Inflation zehrte

somit den Nominallohnanstieg auch im 3. Quartal 2022 mehr als auf. Damit mussten

die Beschäftigten in Deutschland bereits im vierten Quartal in Folge einen

Reallohnverlust hinnehmen, nachdem die Reallöhne bereits im 2. Quartal 2022 um

4,4 %, im 1. Quartal 2022 um 1,8 % und im 4. Quartal 2021 um 1,4 % gegenüber dem

jeweiligen Vorjahresquartal gesunken waren. Darüber hinaus handelt es sich um

den stärksten sowie langanhaltendsten Reallohnrückgang seit Beginn der Zeitreihe

im Jahr 2008. Der Nominallohnindex bildet die Entwicklung der

Bruttomonatsverdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich

Sonderzahlungen ab, während der Reallohnindex über die preisbereinigte

Verdienstentwicklung Auskunft gibt.