Klimaneutralität Staufen und Fokus Zukunft unterstützen künftig gemeinsam Unternehmen beim grünen Wandel

Köngen (ots) - Die einen sind die Fachleute für schlanke Prozesse, die anderen

diejenigen für den CO2-Footprint: Staufen AG und Fokus Zukunft GmbH & Co. KG

kooperieren künftig beim Thema Nachhaltigkeit. Gemeinsam begleiten die beiden

Beratungshäuser Unternehmen auf dem kompletten Weg zur Klimaneutralität.



Nachhaltiges Wirtschaften in Einklang mit der eigenen Wettbewerbsfähigkeit zu

bringen, stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. "Weder wissen

sie, wie groß ihr CO2-Footprint aktuell ist, noch kennen sie die geeigneten

Stellhebel, um die Emissionen schnell und deutlich zu verringern", sagt Peter

Trick, Senior Partner bei der Staufen AG. Das Beratungshaus hat mit "goGREEN" (h

ttps://www.staufen.ag/insights/studien-whitepaper/whitepaper-gogreen-2022/?utm_s

ource=vogel-communications&utm_medium=newsletter-ad-next-mobility&utm_campaign=w

p-go-green&utm_content=wp-go-green) einen Beratungsansatz entwickelt, der

Unternehmen in fünf Schritten zur Klimaneutralität führt. Gemeinsam mit den

Nachhaltigkeitsspezialisten und -spezialistinnen von Fokus Zukunft erarbeitet

Staufen passgenaue und ganzheitliche Lösungen für den grünen Wandel.