Die im MDAX gelistete Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess (ISIN: DE0005470405) befindet sich nach ihrem Anstieg vom Jahrestief vom 29.9.22 bei 28,16 Euro derzeit in einer Seitwärtsbewegung innerhalb der Preisspanne 36 bis 39 Euro. Obwohl das Unternehmen am 9.11.22 wegen der hohen Rohstoff- und Energiekosten die Gewinnerwartungen für das Jahr 2022 etwas reduzieren musste, was zu einem unmittelbaren Kurseinbruch von fünf Prozent führte, konnte die Aktie das Minus in den darauf folgenden Tagen überkompensieren.

In den vergangenen Tagen bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 55 Euro (Warburg Research) ihre Kaufempfehlungen für die Lanxess-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder die 40-Euro-Marke überwinden, um danach auf 43 Euro zuzulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.