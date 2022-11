Für den Megatrend Medizintechnik sprechen neben steigender Lebenserwartung und wachsendem Wohlstand auch die Suche nach Effizienzgewinnen im Gesundheitswesen – Carl Zeiss Meditec gehört zu den Anlegerlieblingen der Branche und erzielt einen Jahresumsatz von 1,6 Mrd. Euro zu 75 Prozent mit Augenheilkundeprodukten und zu 25 Prozent in der Mikrochirurgie. Doch trotz starken Wachstums (Umsatz plus 11,2 Prozent in den ersten 9 Monaten) und einer deutlichen Korrektur von den Hochs bei knapp 200 Euro (09/2021) ist die Aktie (DE0005313704) beim aktuellen Kurs von 131 Euro noch immer mit einen KGV von über 45 bewertet – auch für einen Wachstumswert ambitioniert. Mit Zertifikaten lässt sich der Einstieg mit reduziertem Risiko zu attraktiven Konditionen darstellen.

Discount-Strategie mit 14 Prozent Puffer (Juni)