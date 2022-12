Wieder eine Woche mit fallenden Notierungen an den Rohöl-Märkten! Wurden im März noch nahezu 140 US-Dollar für das Barrel bezahlt, notiert der Front Month Dezember der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil, also der nächstfällige Futures-Kontrakt, aktuell noch bei knapp 84 Euro. Die Terminkurve deutet aktuell durch ihre Backwardation-Struktur auf moderat sinkende Preise hin; so kostet der Kontrakt mit Fälligkeit Januar 2024 noch 80 US-Dollar. Auch wenn derzeit wenig für neuerliche Höhenflüge spricht, eignet sich eine Seitwärtsstrategie grundsätzlich als Depotbeimischung zur Absicherung von Positionen in Aktien (insbesondere energieintensiver Unternehmen) gegen Angebotsschocks und geopolitische Eskalationen.

Discount-Strategien mit 12 Prozent oder 19 Prozent Puffer (April)