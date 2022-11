BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen sieht die Finanzierung des geplanten Deutschland-Tickets im Nah- und Regionalverkehr als nicht vollständig geklärt an. Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff erklärte am Dienstag vor Beratungen der Verkehrsminister von Bund und Ländern: "Je länger Bund und Länder diese Frage offen lassen, desto später kann das Ticket eingeführt werden. Dies darf niemanden verwundern, denn darauf weisen wir seit Monaten hin. Eine Einführung des Tickets zum 1. Mai erscheint uns nach aktueller Einschätzung der politischen Prozesse als realistisch."

Verkehrsunternehmen und -verbünde setzten allerdings alles daran, das Deutschland-Ticket so schnell wie möglich einzuführen. "Wer uns Taktieren oder Verzögerung vorwirft, sollte sich zunächst mal mit den Strukturen der ÖPNV-Finanzierung und der wirtschaftlichen Situation unserer Unternehmen auseinandersetzen: ÖPNV-Tarife müssen in Deutschland genehmigt werden. Und keine zuständige Behörde wird einen Tarif genehmigen, dessen Gegenfinanzierung in Teilen unklar ist", sagte Wolff.