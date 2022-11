Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Ein 5-Jahresvergleich der Angebotsmieten in 79 deutschenGroßstädten von immowelt zeigt:- Mieten von 2017 auf 2022 in allen Großstädten gestiegen - in der Spitze um 37Prozent- Zweistellige Anstiege in teuersten Städten: München (+17 Prozent), Stuttgart(+22 Prozent), Frankfurt (+12 Prozent) - zuletzt gestiegene Bauzinsen habenNachfrage nach Mietwohnungen verstärkt- Folge von Corona: Stärkste Zuwächse in kleineren Großstädten wie Rostock (+37Prozent), Heilbronn (+34 Prozent), Heidelberg (+29 Prozent) und Hildesheim(+28 Prozent)- Geringste Anstiege in Salzgitter (+4 Prozent), Ingolstadt (+5 Prozent) undChemnitz (+6 Prozent )Die Mieten in deutschen Großstädten steigen seit Jahren nahezu unaufhaltsam an.Wer heute eine Mietwohnung sucht, zahlt bis zu 37 Prozent mehr als noch 2017. Zudiesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt, in der die Angebotsmieten vonWohnungen (40 bis 120 Quadratmeter, Bestand ohne Neubau) zwischen Januar undOktober 2017 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 verglichen wurden. Demnachhaben sich die Kaltmieten in den vergangenen 5 Jahren in allen 79 untersuchtenStädten verteuert. In 33 Städten zahlen Wohnungssuchende aktuell sogarmindestens 20 Prozent mehr als noch 2017. Zum Vegleich: Die Inflation beträgt imgleichen Zeitraum knapp 15 Prozent, wobei vor allem die Entwicklung im laufendenJahr die Teuerung getrieben hat.Bis zur Corona-Krise erhöhten sich die Mieten in den meisten Großstädten nahezuungebremst. Im Zuge der Pandemie stockte das Wachstum in den größten Städtenallerdings. Die Nachfrage verschob sich in Richtung kleinerer Großstädte, wosich die Preise in der Folge deutlich verteuerten. Zuletzt haben die Mieten auchin den Metropolen wieder zugelegt. So ist der Immobilienkauf aufgrund der seitJahresbeginn deutlich gestiegenen Bauzinsen für viele Menschen nicht mehrleistbar. Dadurch konzentriert sich die Nachfrage noch stärker auf denMietmarkt, was sich preistreibend auswirkt.Hochpreisige Städte werden immer teurerIn den ohnehin hochpreisigen Städten sind die Mieten in den vergangenen 5 Jahrendeutlich gestiegen. So sind die Angebotsmieten in München von 16,00 Euro auf18,70 Euro pro Quadratmeter geklettert. Das entspricht einer Steigerung von 17Prozent. In Stuttgart, der zweitteuersten Großstadt, zahlen Wohnungssuchendesogar 22 Prozent mehr für die Miete als vor 5 Jahren. Der Quadratmeter in derSchwabenmetropole kostet aktuell im Median 13,90 Euro. Damit sind Mietwohnungenin Stuttgart inzwischen teurer als in Frankfurt, wo die mittlere Angebotsmieteseit 2017 um 12 Prozent gestiegen ist und aktuell bei 13,50 Euro pro