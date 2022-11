Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin, Indianapolis. (ots) - Trotz gegenwärtiger Krisen, wie der Anstieg derInflation und der Energiepreise durch den Krieg Russlands gegen die Ukraineerwarten weiterhin fast 60 % der deutschen Konsument*innen von Unternehmen, sichgesellschaftlich zu engagieren - ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.Hierbei erwägen etwa 44 % beim Kauf eines neuen Produkts die Folgen für dieUmwelt. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Studie "Der Corporate SocialMind Report" von Wider Sense, einem Beratungsunternehmen für gesellschaftlichenWandel, und dem US-amerikanischen Marktforschungsunternehmen INFLUENCE|SG. Fürdie Studie befragte das Forschungsteam inzwischen zum dritten Mal je 1.000Personen in Deutschland und 2.000 Personen in den USA.Untersucht wurde dabei, welche Erwartungen Verbraucher*innen an das Engagementvon Unternehmen haben. Demnach sind 58 % der Befragten der Ansicht, dass sichdie Anbieter*innen von Produkten und Dienstleistungen, von denen sie etwaskaufen, gesellschaftlich engagieren sollten (16 % vollständige Zustimmung, 42 %teilweise Zustimmung). Zudem bleibt die Forderung nach "Corporate Activism"groß. Auf die Frage, ob Unternehmen auch eine soziale oder politische Haltungeinnehmen und sich dafür aktiv einsetzen sollten, antworteten 44 % mit "Ja" (9 %vollständige Zustimmung, 35 % teilweise Zustimmung).Der Ruf nach einem Corporate Social Mindset wird lauter"Zum dritten Jahr in Folge zeigt unser Forschungsbericht, dass die deutschenVerbraucher*innen eine zunehmend größere Erwartungshaltung an die Unternehmenhaben: Sie wollen ein Corporate Social Mindset sehen.", so StudieninitiatorMichael Alberg-Seberich. Dieses Mindset beziehe sich auf eine Reihe vonspezifischen Eigenschaften, die ein Unternehmen vorweisen muss, um effektivsozialen Wandel anzustoßen. Der Geschäftsführer von Wider Sense, einemBeratungshaus für gesellschaftlichen Wandel, untersucht jährlich zusammen mitdem US-Amerikaner Derrick Feldmann, dem leitenden Wissenschaftler der Studie,wie sich die Erwartungen von Konsument*innen an das gesellschaftliche Engagementvon Unternehmen verändern.Idealismus vs. Realismus: Die spürbaren Folgen der EnergiekriseDie diesjährige Studie untersucht zudem die Folgen der Energiekrise auf dasKaufverhalten der Konsument*innen. Auf die Frage, wie die gegenwärtig steigendenEnergiepreise die deutschen Verbraucher*innen in ihrem Konsum beeinflusst haben,gaben 50 % der Befragten an, dass sie nun vermehrt auf die Preise von Produktenachten, während 30% aussagten, dass ein starker Einfluss besteht und dieseinzwischen auf weniger teure Produkte zurückgreifen müssen. Lediglich 17 % der