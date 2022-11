Bain-Studie zum Arbeitsmarkt Wie Unternehmen für Frauen attraktiver werden

München (ots) -



- In den Industriestaaten hat der Anteil berufstätiger Frauen seit 1990 deutlich

zugenommen

- Weltweit sind dennoch weniger als 40 Prozent aller Arbeitskräfte weiblich

- Geringere Erwerbsquote der Frauen ist oft auf traditionelle Rollenbilder,

systemische Benachteiligung sowie starre Organisationsformen zurückzuführen

- Unternehmen können mit gezielten Maßnahmen ihre Anziehungskraft steigern



Die Corona-Pandemie, die steigende Inflation und eine mögliche Rezession haben

den vom demografischen Wandel in den Industriestaaten ausgelösten

Fachkräftemangel auf der ganzen Welt verschärft. Eine stärkere Beteiligung von

Frauen am Erwerbsleben könnte Abhilfe schaffen. Tatsächlich sind derzeit weniger

als 40 Prozent der weltweit Beschäftigten weiblich, was vor allem kulturellen

Zuschreibungen, ungünstigen Arbeitsbedingungen und struktureller Benachteiligung

geschuldet ist. Unternehmen müssen verstärkt an diesen Punkten ansetzen, um die

weiblichen Fachkräfte für sich zu gewinnen. Zu diesem Ergebnis kommt die

internationale Unternehmensberatung Bain & Company in ihrer Studie "Working

Women and the War for Talent". Dafür wurden rund 24.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter von Unternehmen aus Australien, Brasilien, China, Deutschland,

Frankreich, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Nigeria und den USA

befragt.