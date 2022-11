Gerüstet für den Klimawandel KfW unterstützt Indien mit 500 Mio. EUR bei der nachhaltigen Stadtentwicklung

Frankfurt am Main (ots) -



- Stärkung der Kommunen gegenüber Klimarisiken

- Verbesserung der kommunalen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

- Verbesserte Lebensbedingungen für die Bevölkerung im Bundesstaat Tamil Nadu



Die KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit dem indischen Finanzministerium einen

Darlehensvertrag in Höhe von 500 Mio. EUR zur nachhaltigen und klimaresilienten

Stadtentwicklung im Bundesstaat Tamil Nadu in Indien unterzeichnet. Die Mittel

werden über den Tamil Nadu Urban Development Fund (TNUDF) an die Kommunen des

Bundesstaats weitergereicht, die sie für die Realisierung von Projekten zur

Verbesserung der Klimaresilienz der städtischen Infrastruktur einsetzen. Hierzu

gehören Vorhaben der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, verbessertes

Abfallmanagement, die Errichtung von Regenwasserkanälen, energieeffiziente

Straßenbeleuchtung und Parks. Mittels Kreislaufwirtschaft soll die

Wasserverfügbarkeit in Städten gesichert und alle Haushalte mit

Wasseranschlüssen versorgt werden. Weiter ist die Regenerierung von Gewässern

und Brunnen, die Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser sowie die

Verbesserung des Hochwasserschutzes geplant.