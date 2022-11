VBLP erweitert sein erfolgreiches Tool VBLP Digital um das Thema Selbstreflexion (FOTO)

München (ots) - Das bereits etablierte und vom HR Excellence Award

ausgezeichnete Tool VBLP Digital wurde von VBLP in diesem Jahr weiterentwickelt

und unterstützt nun noch mehr Veränderungsthemen rund um das Thema Personal.

Insbesondere die Inhalte Selbstreflexion, Perspektivenanalyse und

Perspektivenöffnung werden bedient. Resultierend wird das Tool sowohl bei der

individuellen Personalentwicklung von MitarbeiterInnen und Führungskräften als

auch bei den entsprechenden Personalassessments erfolgreich eingesetzt. Kunden

können flexibel aus vielen einzelnen Bausteinen auswählen und das Portfolio

gezielt nach ihren individuellen Bedarfen zusammenstellen. Das Tool ist sowohl

auf Deutsch als auch auf Englisch verfügbar.



VBLP Digital ist auch deshalb mit dem HR Excellence Award ausgezeichnet worden,

weil es MitarbeiterInnen Schritt für Schritt von der Ist-Analyse bis zur

Zieloption führt. Es kombiniert die persönliche Beratung mit E-Learning. Jede

Beratung wird dabei individuell auf die Themenstellung angepasst- je nach Bedarf

und Ziel der Kunden.





Henrich Abegg, geschäftsführender Gesellschafter der VBLP: "Mit der Erweiterung von VBLP Digital bieten wir unseren Kunden ein noch umfassenderes Angebot an innovativen Beratungskomponenten. Mit dem Modul "Selbstreflexion und Perspektivberatung" eröffnen wir eine neue Dimension für innerbetriebliche Veränderungsthemen. Wir haben das Tool aus der Sicht der MitarbeiterInnen entwickelt: es baut Hürden ab, weil es die Themen in kleine aufeinander aufbauende Lerneinheiten aufteilt. Alle Beratungsinhalte werden transparent aufgezeigt, es ist sehr klar strukturiert und präzise. Somit kann auch eine große Anzahl von MitarbeiterInnen professionell und individuell in kurzer Zeit beraten werden. Damit gehen wir den nächsten Schritt in unserem Anspruch, die bestmögliche persönliche und individuelle Beratung in HR Veränderungsthemen zu bieten."