Berlin (ots) - Der Großteil der deutschen Bevölkerung beschäftigt sich

intensiver mit der eigenen finanziellen Situation als sonst. Besonders aufgrund

der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Krisen. Was hilft den

Bundesbürger:innen dabei, gerade jetzt ein sicheres Gefühl beim Umgang mit den

eigenen Finanzen zu haben? Beeinflusst dies zugleich auch ihre Wahl des

Bezahlmittels? Der Blick in die Zukunft verrät: Das Vertrauen in bewährte und

sichere Bezahlsysteme der Gegenwart prägt den (digitalen) Geldbeutel von morgen

maßgeblich mit. Denn für 78 Prozent der Bundesbürger:innen bleibt die girocard,

als physische Karte, auch in fünf Jahren noch die Nummer eins beim Bezahlen. Auf

Rang zwei landet mit 57 Prozent das Bargeld. Das und noch viele weitere

spannende Erkenntnisse liefert die jährliche Umfrage des Instituts für

Demoskopie Allensbach (IfD) im Auftrag der Initiative Deutsche Zahlungssysteme

e.V.



Kund:innen bleiben ihrer Bank oder Sparkasse jahrzehntelang treu





Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen sorgen sich die Menschen in Deutschlandimmer stärker um die eigenen Finanzen. Mehr als jede:r zweite Bundesbürger:in(54 Prozent) gibt an, sich mehr als normalerweise mit der eigenen finanziellenSituation zu beschäftigen. Fast genauso viele (47 Prozent) fürchten, den eigenenLebensstandard in Zukunft nicht halten zu können. So ist es nicht verwunderlich,dass die Bundesbürger:innen gerade in dieser ungewissen Zeit weiterhin ihrVertrauen in die eigene Bank oder Sparkasse setzen. Tatsächlich ist die großeMehrheit der Bevölkerung (83 Prozent) mit dem Angebot der eigenen Bank zufriedenund plant aktuell keinen Wechsel. Länger als ein Jahrzehnt sind 71 Prozent derbefragten Bürger:innen bereits der eigenen Bank und Sparkasse treu. Diebekannten und bewährten Angebote der eigenen Bank oder Sparkasse sorgen bei denBundesbürger:innen für ein sicheres Gefühl beim Umgang mit den eigenen Finanzen:Für knapp drei Viertel (74 Prozent) der Befragten ist die Verfügbarkeit vonKontoauszügen in der Filiale oder online besonders wichtig. Darüber hinaus gibtein Großteil der Befragten an, dass ihnen ein:e persönliche:r Ansprechpartner:in(69 Prozent), ein großes Filialnetz (64 Prozent) sowie die Möglichkeit desOnlinebankings (62 Prozent) nach wie vor Sicherheit beim Umgang mit den eigenenFinanzen geben.Vertrauen in Bankkarte: Bargeld wird an der Kasse von Karte abgelöstDie Verbundenheit der Bevölkerung gegenüber der eigenen Bank oder Sparkassespiegelt sich auch deutlich in der Nutzung der ausgegebenen Debitkarte wider: