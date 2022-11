Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - ALDI geht beim #Haltungswechsel weiter voran

und erreicht den nächsten Meilenstein ein Jahr früher als geplant. Das zeigt,

dass die Nachfrage nach tierwohlgerechteren Produkten weiter anhält. Auch im

Bereich Frischfleisch setzt ALDI weitere Maßnahmen für mehr Tierwohl um.



ALDI hat mit dem #Haltungswechsel verbindliche Ziele für mehr Tierwohl

definiert. Über 40 Prozent der Frischmilch, die bei ALDI verkauft wird, stammen

inzwischen aus den tierwohlgerechteren Haltungsformen 3 (Außenklima) und 4

(Bio/Premium).[1] Damit haben die Discounter einen wichtigen Meilenstein ihres

Tierwohlversprechens bereits ein Jahr früher erreicht als geplant.





Beim Frischfleischsortiment machen Artikel aus höheren Haltungsformen inzwischenfast 20 Prozent des Umsatzes aus.[2] Im November hat ALDI SÜD auf Wochenbasisbeim Frischfleischsortiment sogar erstmals einen Umsatzanteil von mehr als 25Prozent aus den Haltungsformen 3 und 4 erreicht."ALDI hat sich mit dem #Haltungswechsel ambitionierte Ziele für mehr Tierwohlgesetzt. Dass wir den nächsten Milch-Meilenstein bereits heute erreicht haben,zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und motiviert uns, diesen Wegweiterzugehen", sagt Dr. Julia Adou, Director Corporate Responsibility bei ALDISÜD. "Trotz anspruchsvoller äußerer Rahmenbedingungen setzen wir auch weiterhinkonsequent auf den Ausbau höherer Haltungsformen - sowohl beim Frischfleisch alsauch bei der Trinkmilch. Ein besonderer Dank gilt dabei unseren Kundinnen undKunden, die diese Ware entsprechend nachfragen", so Katrin Beyer, Business UnitDirector Category Management bei ALDI Nord.Weitere Tierwohl-Maßnahmen im FrischfleischbereichAuch beim Frischfleisch setzt ALDI weitere Maßstäbe auf dem Weg zu mehrTierwohl. So bezieht ALDI konventionelles Schweinefrischfleisch inzwischen nachdem 5D-Prinzip.[3] Das bedeutet, dass jeder einzelne Schritt der gesamtenWertschöpfungskette (Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung undZerlegung/Verarbeitung) in Deutschland stattfindet.Zudem können Kundinnen und Kunden bei ALDI SÜD ab sofortRindfrischfleischprodukte aus der höheren Haltungsform 3 kaufen. Insgesamtwerden zehn Artikel unter der ALDI Tierwohl-Eigenmarke FAIR & GUT angeboten -pro Regionalgesellschaft vier bis fünf unterschiedliche Artikel.Der #Haltungswechsel - Das Tierwohlversprechen von ALDIMit dem #Haltungswechsel unterstützt ALDI den Umbau der deutschen Landwirtschaftzu mehr Tierwohl und Nachhaltigkeit und gibt Landwirten und Lieferanten überJahre hinweg Planungssicherheit und schafft einen starken Absatzkanal fürTierwohlware. Damit dies gelingt, bedarf es eines Umdenkens entlang der gesamtenLieferkette sowie eines klaren ordnungspolitischen Rahmens.Für die Umsetzung des Tierwohlversprechens folgt ALDI einem Stufenplan mit klardefinierten Meilensteinen. Bis 2030 stellen die Discounter das kompletteFrischfleisch[2]- und Trinkmilch[1]-Sortiment auf die höheren Haltungsformen 3und 4 um. Damit ermöglicht ALDI die Verfügbarkeit von Tierwohl-Ware in derBreite zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis und macht nachhaltiges Einkaufenfür so viele Menschen wie möglich leistbar.[1] Bezogen auf Umsatz (Durchschnitt ALDI Nord & ALDI SÜD) in Deutschland mitTrinkmilch der Eigenmarken, ausgenommen sind Markenartikel.[2] Bezogen auf Umsatz (Durchschnitt ALDI Nord & ALDI SÜD) in Deutschland mitFrischfleisch der größten Nutztiergruppen Rind, Schwein, Hähnchen und Pute;ausgenommen (internationale) Spezialitäten und Tiefkühlartikel.[3] Ausgenommen internationale Spezialitäten, Bio-Produkte, Filet undTiefkühlartikel.