Fahrverbote in erweiterten Umweltzonen in München ab 2023!

Die Stadt München muss den EU-Grenzwert für die Belastung mit Stickstoffoxid einhalten. Dieser liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert wurde im Jahr 2021 an vier verschiedenen Messpunkten am Mittleren Ring überschritten. Um das zu vermeiden, sind nun in München ab 2023 Fahrverbote vorgesehen.

Fahrverbote erfolgen in folgenden drei Stufen!

Die Fahrverbote sollen in jeweils drei Stufen erfolgen: Am 1. Februar 2023 tritt die erste Stufe in Kraft. Demnach dürfen ältere Dieselfahrzeuge, die nach der Schadstoffklasse Euro 4 und schlechter zugelassen sind, nicht mehr in die erweiterte Umweltzone einfahren.

Ab dem 1. Oktober 2023 gilt als zweite Stufe das Fahrverbot auch für Dieselfahrzeuge der Abgasnorm Euro 5. Von dieser Regelung ausgenommen sind Anwohner, Lieferverkehr und Handwerker.

Mit letzter Stufe, welche am 1. April 2024 in Kraft tritt, sind Ausnahmen vom Fahrverbot für ältere Diesel nur noch mit einer amtlichen Bescheinigung möglich. Diese Regelung tritt jedoch nur ein, wenn der EU-Grenzwert trotz der bereits vorgenommenen Maßnahmen verfehlt wird.

Stehen betroffenen Dieselfahrern Schadensersatzansprüche zu?

Wer sich nicht an das Fahrverbot hält, dem drohen 100 € Bußgeldstrafe. Zudem können die Verbote zu einem Wertverlust bei Dieselfahrzeugen führen. Gegen die Regelung zu klagen dürfte wenig Erfolg versprechen. Allerdings stehen den Geschädigten andere rechtliche Möglichkeiten zu. Wer ein Fahrzeug besitzt, das mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestattet ist, kann gegen den Autobauer Schadensersatzansprüche geltend machen.

Aufgrund der neusten Enthüllungen von bislang unveröffentlichten Bosch-Unterlagen gibt es nun klare Hinweise darauf, dass mit illegalen Funktionen die Abgasreinigung manipuliert wurde und der Konzern davon wusste. Für Geschädigte sind damit die Chancen auf Schadensersatz enorm gestiegen. Das gilt auch für die Diesel von VW, Mercedes, Fiat, Opel, Toyota und BMW. Alle fünf Hersteller haben nachweislich bei Bosch die Abschalteinrichtungen geordert.

Wir kämpfen für Ihr Recht!

Wenden Sie sich für weitere Fragen an die Kanzlei Mingers.! Unser Team aus erfahrenen Rechtsanwälten ist auf Fälle des Dieselabgasskandals spezialisiert und berät Sie individuell über Ihre Chancen auf Schadensersatzzahlungen. Gerne können Sie auch von der kostenfreien Erstberatung profitieren. Schicken Sie uns dafür einfach eine Mail an office@mingers.law oder rufen Sie uns an. Unsere weiteren Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website.

Über weitere spannende Rechtsnews halten wir Sie außerdem auf unserem Blog oder unserem YouTube-Channel auf dem Laufenden. Schauen Sie dort doch auch mal vorbei!