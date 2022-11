BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um eine geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts haben die Grünen die Union attackiert. Fraktionschefin Katharina Dröge sagte am Dienstag in Berlin, CDU-Chef Friedrich Merz wolle zurück in die Debatten der 90er Jahre. Er stehe für eine "kalte und ausgrenzende CDU". Merz mache mit seiner Sprache aus Nachbarn wieder "die anderen", so Dröge. "Das ist gefährlich, so zu spalten. Es ist gefährlich in einem Land, das schon immer ein Einwanderungsland war." Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warf der Union eine "abenteuerliche" Argumentation vor.

Die Bundesregierung will die gesetzlichen Hürden für Einbürgerungen senken. Die Union lehnt das Vorhaben ab, auch in Teilen der FDP gibt es Vorbehalte. "Die Ampel begeht einen schweren Fehler, wenn sie die Kriterien für den Erhalt der Staatsbürgerschaft aufweicht", sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja den Funke-Zeitungen (Dienstag). "Die Staatsangehörigkeit ist kein Artikel, den es bei Black Friday im Sonderangebot gibt."