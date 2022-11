Kosteninflation mindert Bruttogewinn europäischer Unternehmen um durchschnittlich 25 Prozent

München (ots) - Mit über 10 Prozent ist die Inflationsrate in Deutschland so

hoch wie seit den 50er-Jahren nicht mehr. Die hohen Energiepreise treiben die

Kosten für die produzierende Industrie zusätzlich in die Höhe. Das geht bei den

meisten Unternehmen zulasten der Umsätze, da die Kosteninflation nicht in vollem

Umfang an die Konsumenten weitergegeben werden kann.



Eine von L.E.K. Consulting durchgeführte europäische Studie bei Unternehmen aus

Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien zeigt, dass sich bei 65

Prozent der Bruttogewinn um durchschnittlich 25 Prozent verringern wird. Für den

Umsatz bedeutet das einen durchschnittlichen Rückgang um 5 Prozent. "Damit

kostet die Inflation rund zwei Drittel der Unternehmen mehr, als diese

weitergeben können", erklärt Sebastian Olbert, Partner bei L.E.K. Consulting in

München. "20 Prozent der Firmen erwarten sogar, dass sie mehr als die Hälfte

ihrer Bruttogewinne innerhalb der letzten und der nächsten 12 Monaten verlieren

werden." Im gleichen Zeitraum erwarten die Unternehmen eine durchschnittliche

Kosteninflation von 16 Prozent.