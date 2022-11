Wissenschaftlicher Beirat des BVMW Aus der Krise in die Transformation

Berlin (ots) - Das bislang so erfolgreiche Geschäftsmodell Deutschlands stößt

mittlerweile an seine Grenzen: Die verschiedenen, sich überlagernden Krisen - ob

Pandemie, Energiepreisexplosion infolge des Krieges in der Ukraine oder Engpässe

bei Rohstoffen und Fachkräften - haben die Kernbereiche der deutschen Wirtschaft

hart getroffen und den Anpassungsbedarf offensichtlich gemacht. Mit dem Ziel,

einen Weg aus den Krisen der Gegenwart in eine leistungsfähige Zukunft mit neuen

Potenzialen für nachhaltiges Wachstum und Innovationen zu weisen, hat der

Wissenschaftliche Beirat des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW eine neue

angebots-politische Agenda erarbeitet.



"Die vielen Krisen sind ein dramatischer Weckruf. Vor uns liegt die große

Aufgabe einer grundlegenden Erneuerung unseres Wohlstands", erklärt Professor

Henning Vöpel, Sprecher des Wissenschaftlichen Beirats, mit Blick auf die

derzeitige wirtschaftliche Situation Deutschlands. "Zu lange hat die Politik nur

Gegenwarts-probleme gelöst. Wir müssen endlich beginnen, unsere Zukunft

anzugehen, um den Dauerkrisenmodus zu überwinden", so Vöpel weiter. "Bloßes

Umverteilen, Entlasten, Deckeln und Bremsen reichen nicht mehr aus. Die

Zielkonflikte werden immer größer. Es ist daher an der Zeit für eine neue

Angebotspolitik: Wir müssen massiv investieren in unsere Infrastruktur und die

Qualifikation der Menschen und wir müssen wieder Freiräume schaffen für

Forschung und Unternehmertum. Nur so können wir die dringend benötigte

Transformation des Landes schaffen."