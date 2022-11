- Victory hat weitere Claims erworben und damit sein Konzessionsgebiet Stingray in Quebec erweitert, das neben den Lithiumentdeckungen auf dem Konzessionsgebiet Corvette von Patriot Battery Metals (TSXV-PMET) liegt

- Victory verfügte zuvor über 49 Claims und hat nun insgesamt 66 Claims im äußerst vielversprechenden Lithiumrevier James Bay erworben, abgesteckt und angemeldet

- Das Explorationsteam von Victory ist aktiv auf der Suche nach weiteren Konzessionsgebieten in der Region und anderen vielversprechenden Lithiumgebieten sowohl in Kanada als auch in den USA

VANCOUVER, BC, KANADA (29. November 2022) – Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ or das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Grundbesitz im Lithiumrevier James Bay in Quebec auf insgesamt 66 erworbene, abgesteckte und angemeldete Claims erweitert hat. Die Konzessionsgebiete Stingray des Unternehmens befinden sich in der Nähe des Lithiumkonzessionsgebiets Corvette von Patriot Battery Metals (TSXV: PMET).

Victory hat 17 neue Claims bei Stingray erworben und damit seinen Bestand an Konzessionen in der Nähe von PMETs Konzessionsgebiet Corvette erweitert. Der Erwerb sämtlicher Anteile an den Claims erfolgte gegen eine Barzahlung von 7.000 Dollar und insgesamt 2,8 Millionen Aktien.

Die Region James Bay in Quebec befindet sich im Superior-Kraton. Dieser Kraton aus dem Archaikum wurde im Laufe der Zeit durch verschiedene Faltengürtel (Orogene) deformiert, wodurch große Verwerfungszonen entstanden, die Gold-, Lithium-, Kupfer-, Zink- und Silbermineralisierungen enthalten. Der Großteil der neuen Claims bei Stingray liegt entlang der gleichen Gesteinseinheit, die zuvor von Patriot Battery Metals Inc. kartiert wurde und lithiumhaltige Pegmatite mit einer Länge von bis zu 20 km und Li2O-Werten von bis zu 1280 ppm enthält.1

Donald Théberge, P.Eng., M.B.A., ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung im Auftrag des Unternehmens geprüft und genehmigt.

