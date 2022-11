FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - In den großen europäischen Indizes, dem EuroStoxx 50 und dem Stoxx Europe 50 , dürften im Dezember keine Änderungen anstehen. Die einmal jährlich stattfindende reguläre Index-Überprüfung im September hatte in beiden Indizes je zwei Wechsel gebracht. Nun herrscht hier wohl erst einmal Kontinuität. Im breiten Stoxx Europe 600 dürfte es indes einige Veränderungen geben.

Die Deutsche-Börse-Tochter und Index-Anbieterin Stoxx Ltd. wird die europäischen Indizes auf Basis der Schlusskurse vom 30. November überprüfen. Etwaige Änderungen werden am Donnerstag, 1. Dezember, nach Börsenschluss bekannt gegeben und treten am Montag, 19. Dezember, in Kraft.