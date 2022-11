Sparkasse POS - jetzt mit PIN-Eingabe bei girocard-Zahlungen (FOTO)

Stuttgart/Frankfurt am Main (ots) - Ab sofort können Händler, kleine und

mittelständische Unternehmen sowie Gewerbetreibende mit der App Sparkasse POS

(S-POS) auch girocard-Zahlungen in Höhe von über 50 Euro akzeptieren. Die

Kund:innen haben nun die Möglichkeit, eine kontaktlose girocard-Zahlung per

Eingabe ihrer persönlichen Geheimzahl (PIN) in S-POS auf dem Gerät des Händlers

sicher zu authentifizieren.



girocard mit größtem Umsatzanteil bei S-POS-Zahlungen