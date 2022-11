VR Bank Dreieich-Offenbach eG Mehr Lebensqualität durch sicheres Banking von zu Hause

Dreieich (ots) - Kundinnen und Kunden noch stärker bei der Nutzung digitaler

Leistungen unterstützen



Für viele Bankgeschäfte, wie das Durchführen von Überweisungen oder das Prüfen

von Kontoauszügen, bietet die VR Bank Dreieich-Offenbach eG digitale

Möglichkeiten, die den Gang zur Filiale oder zum Kontoauszugsdrucker überflüssig

machen.



Was früher alleine die Bank-Filiale war, ist heute für viele Kundinnen und

Kunden das Laptop oder der PC im heimischen Wohnzimmer. Mit dem Online-Banking

können sich Kundinnen und Kunden ebenso lästige wie unnötige Tätigkeiten und

Wege ersparen. Das Ausdrucken von Kontoauszügen entfällt ebenso wie deren

Einsortieren in Ordner. Diese und viele andere Möglichkeiten bietet das

Elektronische Postfach im Online-Banking. "Wer die Möglichkeiten unseres

kostenlosen Online-Girokontos nutzt, gewinnt ein bisschen mehr Zeit für sich

selbst. Banking von zu Hause bietet zugleich ein hohes Maß an Sicherheit der

persönlichen Daten und gegenüber Betrugsversuchen", heißt es seitens der Bank.