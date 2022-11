Handelsgruppe Globus erzielt Umsatzplus

ST. WENDEL (dpa-AFX) - Die Handelsgruppe Globus hat auch wegen des Ausbaus ihres Märkte-Netzes mehr Umsatz gemacht. Wie das Unternehmen mit Sitz im saarländischen St. Wendel am Dienstag mitteilte, stieg der Erlös im Geschäftsjahr 2021/22 (bis 30. Juni) im Vergleich zum Vorjahr um 13,6 Prozent auf 8,82 Milliarden Euro. Die Anzahl der Globus-Märkte sei mit der Integration ehemaliger Real-Märkte sowie Neueröffnungen um zehn auf 92 gewachsen.

Inzwischen seien die ersten neun von insgesamt 16 ehemaligen Real-Märkten an Globus übergangen, sagte der Sprecher der Globus-Holding, Matthias Bruch. Mit Neubauten in Eschborn und Neunkirchen seien moderne Märkte entstanden. In Neunkirchen zum Beispiel stünden mehr als 400 Produkte von rund 60 lokalen Herstellern in den Regalen, hieß es.