55 Marken sowie Katharina Rogenhofer in Wien als "GREEN BRANDS Austria" ausgezeichnet / Auch der Österreichische Umweltjournalismus-Preis wurde im Rahmen der Gala verliehen (FOTO)

Wien (ots) - Die internationale GREEN BRANDS Organisation hat gestern 55 "grüne"

österreichische Unternehmen und Produkte mit dem GREEN BRANDS Austria Award 2022

ausgezeichnet. Unter den über 250 Gästen der Gala war neben der österreichischen

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler auch Dr. Gerd Müller, General Direktor

der UNIDO und früherer deutscher Entwicklungsminister anwesend.



Mit der Auszeichnung GREEN BRAND Austria (https://green-brands.org/) werden nach

2012 nun bereits zum sechsten Mal Persönlichkeiten, Produkte, Lebensmittel,

Dienstleistungen und Unternehmen geehrt, die nachweisbar ökologische

Nachhaltigkeit praktizieren und somit eine hohe nationale wie internationale

Anerkennung verdienen.





GREEN BRANDS honoriert damit die Verpflichtung zu Klima- und Umweltschutz,Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung.Folgende Unternehmen und Produkte wurden ausgezeichnet und erhielten erstmalsdas Gütesiegel GREEN BRAND Austria 2022:BARMHERZIGE BRÜDER ÖsterreichCongress Centrum AlpbachDer Stern - Hoteldoma vkwEin Gutes Stück HeimatEVOLUTION BIO KOSMETIKKneippLuftburg KOLARIKnatura / VONATUR - TransgourmetNEUNERSOTTO ÖsterreichPro Climate von dmSAFTGARTENSEKEM ENERGYIn einem aufwendigen Re-Validierungsverfahren konnten auch weitere Marken, diebereits in einem früheren Verfahren als GREEN BRANDS Austria gekürt wurden,erneut unter Beweis stellen, dass sie in punkto Nachhaltigkeit nach wie vorbestens aufgestellt sind.Dafür erhielten folgende Marken und Unternehmen das GREEN BRAND Austria 2022Gütesiegel mit Stern:BIO SONNEBKS Bankfair financeHOFERlavera NATURKOSMETIKLiGreenNATÜRLICH für unsproWINZurück zum UrsprungZum dritten Mal wurden nach erfolgreicher zweiter Re-Validierung ausgezeichnet:ClaroDas Grüne Hotel zur PostdmBiOPAPSTARSONNBERGSTYX NATURCOSMETICVERIVALDas Gütesiegel mit drei Sternen erhielten nach dritter erfolgreicherRe-Validierung:Alpen Adria Energie AAEBRAU UNIONGUTENBERGK3 KitzkongressLenzing Papier - das Unternehmen und die Papiersorten Impact und greenW.E.B WindenergieBereits zum fünften Mal wurden nach erfolgreicher vierter Re-Validierungausgezeichnet:AlmaWin / KlarBoutiquehotel StadthallePALFINGERPRIMAVERARETTER BIO-NATUR-RESORTRIESSLast but not least wurden folgende Marken seit 2011 bereits zum sechsten Malausgezeichnet:alverde NATURKOSMETIKBERGKRÄUTERBiolandhaus ArcheBuchdruckerei Lustenaudenns BIODruckhaus SchinerFroschVBV VorsorgekassePeter Lieber , Präsident des Österreichischen Gewerbevereins und Schirmherr derGREEN BRANDS Austria, betonte in seinem Grußwort den hohen Stellenwert derAuszeichnung und die Vorreiterrolle, die die ausgezeichneten Marken für ihre