SymbioPharm und TargEDys gehen exklusive Partnerschaft ein, um SymbioLife® Satylia® in Deutschland auf den Markt zu bringen (FOTO)

Herborn (ots) - SymbioPharm und TargEDys haben eine exklusive Marketing- und

Vertriebsvereinbarung unterzeichnet, um SymbioLife® Satylia® in Deutschland

einzuführen. Das neuartige Nahrungsergänzungsmittel auf Basis des Probiotikums

der nächsten Generation Hafnia alvei HA4597® ist ab Januar 2023 erhältlich.



SymbioLife® Satylia® ist ein Präzisionsprobiotikum mit einem auf molekularer

Ebene charakterisierten Wirkmechanismus: Es erhöht das Sättigungsgefühl dank des

Proteins ClpB, das der probiotische Bakterienstamm Hafnia alvei HA4597®

produziert. ClpB imitiert auf natürliche Weise das menschliche Sättigungshormon

Alpha-MSH. Das verbesserte Sättigungsgefühl hilft bei erfolgreicher

Gewichtsabnahme, wie eine klinische Studie mit 230 übergewichtigen Erwachsenen

bestätigt. Dieses natürliche Prinzip von SymbioLife® Satylia® ist eine neue,

sichere und effektive Lösung zur Gewichtsreduktion und wurde mehrfach

ausgezeichnet.





"Wir sind sehr stolz und begeistert über diese neue Zusammenarbeit. SymbioPharmgehört zu den Top 3 des deutschen Probiotika-Marktes und ist der Vater eines derersten probiotischen Arzneimittel weltweit", freut sich Grégory Lambert, CEO vonTargEDys . "Mit dem Wissen des Teams über probiotische Enterobakterien, seinerstarken Position bei Ärzten, Apotheken und Synergien mit Probiotika undDiagnostika ist es der perfekte Partner für dieses hochwertige,hochwissenschaftliche Produkt.""Wir freuen uns sehr, mit TargEDys zusammenzuarbeiten und gemeinsam an einerneuen Ära evidenzbasierter Probiotika zu arbeiten. Mit der Verfügbarkeit despatentgeschützten Probiotikums Hafnia alvei HA4597®, dem Wissen um denbiologischen Wirkmechanismus und den hervorragenden Studien können wir nun eineeffektive Lösung für die wachsenden Problemfelder Adipositas (Übergewicht) undStoffwechselgesundheit anbieten", ist Jürgen Eck, Co-CEO und CTO von SymbioPharm, zuversichtlich. "Als Pioniere in der Mikrobiom-Forschung und medizinischenProbiotika sind wir stolz darauf, nun auch die Einführung wissensbasierterPräzisionsprobiotika mitzugestalten.Über TargEDys TargEDys ist ein französisches Biotech-Unternehmen imkommerziellen Stadium, das auf die Entwicklung nutrazeutischer Lösungen durchMikrobiom-Interventionen spezialisiert ist (Nutrazeutika = funktionelleLebensmittel). Das Unternehmen basiert auf 15 Jahren Forschung zur Mikrobiota,die in akademischen Labors durchgeführt wird. TargEDys entwickelt einProduktportfolio, das sich auf Übergewicht, Unterernährung und psychischeGesundheit konzentriert - alles basierend auf dem Konzept derPreciBiomic-Stämme, unterstützt durch einen molekularen Wirkmechanismus undIn-vivo-Studien. http://www.targedys.comÜber SymbioPharm Die SymbioPharm GmbH ist ein Pionier in der Mikrobiomforschungund wissensbasierten Probiotika - seit 1954. Die Mission des Unternehmens istdie Erhaltung der Gesundheit und die Heilung von Krankheiten mit probiotischenBakterien - unter Nutzung der rein biologischen Wirkung natürlich vorkommenderBakterien. Dafür erforscht die SymbioPharm das menschliche Mikrobiom undentwickelt innovative mikrobiologische Therapieansätze. Das Unternehmen verfügtüber eine hochmoderne Produktionsstätte und zeigt mit seinen 120 Mitarbeitern,darunter Ärzte, medizinische Wissenschaftler und mikrobiologische Experten,umfassende Kompetenz von der Diagnostik - mit dem Institut für Mikroökologie -bis hin zu Lösungen mit den Sortimenten Symbioflor®, SymbioLact®, Symbiofem®,SymbioPet® und jetzt SymbioLife®. http://www.symbiopharm.dePressekontakt:Angelika HechtPublic RelationsSymbioPharm GmbHAuf den Lüppen 10D 35745 HerbornTel.: +49 (0)2772 981-350E-Mail: angelika.hecht@symbio.dewww.symbiopharm.deUSt-IdNr. DE811338144AG Wetzlar HRB 4237Geschäftsführer:Dr. Jürgen Eck | Peter Eilbert | Frank Goebel | Dr. Volker RuschFolgen Sie der SymbioPharm GmbH auf Facebook (facebook.com/SymbioPharm) undLinkedIn (linkedin.com/SymbioPharm GmbH).Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107687/5382273OTS: Symbio Gruppe GmbH & Co KG