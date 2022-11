Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY überschrieben wir mit „Greenback zeigt (noch) keine Schwäche.“.

Damals hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit überwand der US-Dollar zunächst den Widerstand bei 145 JPY. Die Bewegung dehnte sich wie damals skizziert bis in den Bereich von 150 JPY aus. Mit dem Erreichen der 150 JPY setzten schließlich Gewinnmitnahmen ein. Mit Blick auf die zurückliegende Rally des Greenbacks stellt sich daher abermals die Frage, ob es das nun mit der Aufwärtsbewegung gewesen ist. Vor diesem Hintergrund werden die nächsten Tage spannend. Aus charttechnischer Sicht sind die Claims klar abgesteckt. Die Aufwärtsbewegung ist nach wie vor intakt. Solange der US-Dollar oberhalb von 145 JPY notiert, ist alles im grünen Bereich. Sollte es für den Greenback allerdings unter die 145 JPY gehen, könnte eine obere Trendwende Form annehmen. Insofern kommt diesem Bereich eine große Bedeutung zu. […]“.



In der Folgezeit nahm das Konsolidierungsszenario weiter Form an. Der US-Dollar musste die wichtige Unterstützung von 145 JPY aufgeben. Damit wurde aus charttechnischer Sicht ein Verkaufssignal ausgelöst, das auch gleich seine Wirkung entfaltete.

Zuletzt bröckelte die Dominanz des US-Dollars an den Devisenmärkten. Die zuletzt veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten sowie die US-Erzeugerpreisdaten schwächten den Greenback. Das am Mittwoch (23.11.) veröffentlichte Protokoll zur Sitzung des FOMC (01.11. / 02.11.) schlug in die gleiche Kerbe.

Weitere wichtige Impulse sind Mitte Dezember zu erwarten. In kurzer Abfolge finden die Veröffentlichungen der US-Erzeugerpreise (09.12.) und der US-Verbraucherpreise (13.12.) und sowie die Bekanntgabe der Fed-Leitzinsentscheidung (14.12.) statt.

Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte zurück. Aktuell steht die außerordentlich wichtige Unterstützung im Bereich von 139+ JPY im Fokus. In diesem Bereich liegt unter anderem das markante Hoch aus dem Juli dieses Jahres. Doch auch als Unterstützung erwarb sich dieser Bereich kürzlich Relevanz. Insofern wäre ein deutliches Abtauchen unter die 139 JPY ein weiteres Warnsignal.

Kurzum. Die Konsolidierung des Greenbacks tritt in eine wichtige Phase ein. Sollte es für den US-Dollar deutlich unter die 139 JPY gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 135 JPY nicht auszuschließen. Auf der Oberseite würde hingegen ein Comeback des US-Dollars oberhalb von 145 JPY eine deutliche Entspannung der Situation mit sich bringen.