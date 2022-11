LUTON (dpa-AFX) - Trotz steigender Sorgen vor hohen Lebenshaltungskosten verzichten viele Menschen nicht auf Urlaub und kurbeln damit auch die Einnahmen des britischen Billigfliegers Easyjet an. Die Airline sehe trotz des Drucks auf die Haushalte eine große Nachfrage über Weihnachten und Silvester, sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren am Dienstag der BBC. Allerdings gebe es außerhalb der Stoßzeiten weniger Buchungen als sonst. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende Sepember) verringerte Easyjet den Verlust. Easyjet hatte bereits Mitte Oktober vorläufige Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Im kommenden Herbst will das Unternehmen wieder die Kapazität aus der Zeit vor der Corona-Pandemie erreichen, wie der Ryanair -Konkurrent in Luton bei London mitteilte.

An der Börse kamen die Prognosen der Billigfluggesellschaft für das neue, seit Oktober laufende Geschäftsjahr 2022/2023 nicht gut an. Die Aktie stand am späten Mittag 4,5 Prozent im Minus bei 375 Pence. Das Urteil der Analysten fiel gemischt aus.