FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat United Parcel Service (UPS) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 197 auf 220 US-Dollar angehoben. Analyst Amit Mehrotra zeigt sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu US-Transportaktien optimistisch für das Jahr 2023. Das Gewinntief werde wohl im zweiten Quartal erreicht, gefolgt von einer dann wohl längeren Besserungsphase. Er favorisiert unter diesen Umständen Werte wie UPS, die mit einem kompetenten Management dazu in der Lage seien, die eigene Profitabilität abzusichern./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2022 / 21:07 / GMT

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 177,6USD gehandelt.