Joachim Schumacher wird als Nachfolger für den planmäßig in Ruhestand tretenden Geschäftsführer Philipp Kreutz als Geschäftsführer der DEG bestellt. Sein Vertrag läuft bis zum 30. April 2026. Das hat der Vorstand der KfW als DEG-Gesellschafterin nach Anhörung im Aufsichtsrat der KfW-Tochtergesellschaft DEG am 28. November 2022 entschieden.

- Joachim Schumacher, erfahrener Experte im internationalen Entwicklungsfinanzierungsgeschäft, startet am 1. Mai 2023 - Geschäftsführer Philipp Kreutz geht planmäßig in den Ruhestand

KfW beruft Joachim Schumacher in die Geschäftsführung der KfW-Tochter DEG Frankfurt am Main (ots) -

Joachim Schumacher (48) wird zum 1. Mai 2023 in die Geschäftsführung der DEG berufen und die Zuständigkeiten der Marktfolge von Philipp Kreutz übernehmen. Kreutz tritt zum 30. April 2023 in den Ruhestand ein.



Derzeit ist Joachim Schumacher Abteilungsleiter Ost- und Südostasien in der KfW Entwicklungsbank und verantwortlich für die Umsetzung der finanziellen Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland in den Schwerpunkten Klima, Nachhaltigkeit und Energie in der Region. Er blickt auf eine langjährige erfolgreiche Karriere in unterschiedlichen Führungspositionen in der DEG zurück. Unter anderem war er Bereichsleiter für das Geschäft in Afrika und Lateinamerika und hat als Bereichsleiter das Kreditrisikomanagement der DEG verantwortet. Joachim Schumacher hat umfangreiche Erfahrungen im internationalen Finanzierungsgeschäft und verfügt über ein tiefes Verständnis des Geschäftsmodells, der Produkte und der relevanten Märkte der DEG .

"Wir freuen uns sehr, mit Joachim Schumacher einen erfahrenen Experten im internationalen Entwicklungsfinanzierungsgeschäft und langjährigen Mitarbeiter für die Geschäftsführung der DEG gewonnen zu haben, der bereits wichtige Impulse für das Fortkommen der DEG gesetzt hat", sagt Christiane Laibach, Mitglied des Vorstands der KfW und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der DEG.

Pressekontakt:



KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM), Dr. Charis Pöthig

Tel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: mailto:Charis.Poethig@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5382528 OTS: KfW