BAADER BANK stuft CEWE auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Cewe von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Fotodienstleister habe besser als erwartet abgeschnitten, weshalb er seine Jahresschätzungen anhebe, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem jüngsten Quartalsbericht. Diese lägen nun für den Umsatz sowohl über den Unternehmenszielen als auch über den Konsensprognosen. Seine Erwartung für das operative Ergebnis (Ebit) verortete Bosse in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspanne./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 13:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CEWE Stiftung Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 94,50EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: CEWE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m