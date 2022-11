(neu: mit Unionsfraktionschef Merz im 5. Absatz)



DOHA/BERLIN (dpa-AFX) - Katar will von 2026 an Flüssigerdgas nach Deutschland liefern. Die geplante Menge könnte etwa drei Prozent des deutschen Jahresbedarfs decken. Der Energieriese Qatar Energy unterzeichnete dazu am Dienstag zwei Abkommen mit dem US-Unternehmen ConocoPhillips , das das Gas nach Brunsbüttel liefern soll. Dort wird derzeit ein Flüssiggasterminal gebaut. Deutschland will mit Flüssigerdgas aus aller Welt ausbleibendes Erdgas aus Russland ersetzen.

Die Lieferungen aus Katar sollen bis zu zwei Millionen Tonnen Flüssigerdgas (LNG) im Jahr umfassen und über mindestens 15 Jahre gehen. Das Gas solle in Deutschland bei verschiedenen Käufern vermarktet werden, sagte der Chef von ConocoPhillips, Ryan Lance. Details waren zunächst unklar. Kritik wurde laut am Umfang der Transporte, am Vertragsbeginn und an der Laufzeit der Vereinbarung.