VectorBuilder vann första pris i stor innovationstävling

VectorBuilder Inc. - en global ledare inom genleveransteknik - meddelade att

deras FoU- och tillverkningscenter i Guangzhou vann mästerskapet i sjunde

globala tävlingen i innovation och företagande, som hölls i "Chuangke" Hangzhou,

Kina.



Denna inflytelserika och mycket konkurrensdrivna tävling är en av de största i

Kina och täcker företag i tillväxtstadiet inom alla högteknologiska industrier,

inklusive grön energi, nya material, artificiell intelligens,

informationsteknik, smart tillverkning, bioteknik etc. I år tävlade över 37 000

högteknologiska företag, fler än något annat år. Domarna tilldelade

VectorBuilder högsta poäng för deras "transformativa innovationer inom

genleveransteknik som drev den snabba uppstigningen till branschledare."





VectorBuilder tillhandahåller genleveranslösningar för både grundforskning ochkliniska behov inklusive cell- och gentarapi (CGT). Det erbjuder ett komplettspektrum av utlicensieringstjänster för forskningsorganisationer under kontrakt,(CRO), organisationer för kontraktsupprättande och tillverkning (CDMO), samtimmeterialrätt (IP). En höjdpunkt i VectorBuilder är deras innovativae-handelsplattform som gör det möjligt för forskare att med lätthet designa ochbeställa anpassade vektorer online. Plattformens allt stigande popularitet blandforskare har satt fart på VectorBuilders expandering till ett brett utbud avgenleveranstjänster. Hittills har VectorBuilder tillhandahållit CRO- ochCDMO-tjänster till tusentals akademiska institutioner, samt bioteknik- ochläkemedelsföretag i över 80 länder."Det är en stor ära att vinna topplaceringen i denna viktiga tävling",Kommenterade Dr. Bruce Lahn, VectorBuilders chefsforskare: "Vi kommer attfortsätta att köra hårt för utvecklingen av innovativa produkter som är bäst förkunden -- och för kunden enbart -- i genleveransutrymmet för att stärkabiovetenskaplig forskning och genetisk medicin runt om i världen."Dr. Kristofer Mussar, VectorBuilders operativchef, tillade: "Kulturen påVectorBuilder är att inspirera varje teammedlem att tänka kreativt och utanförden vedertagna ramen för att utveckla optimala lösningar för våra kunder. Attbli erkända som de mest uppfinningsrika, inte bara i vår sektor, utan bland allframväxande teknik, är verkligen anmärkningsvärt, men kanske inte helt oväntat."Något om VectorBuilder Inc.VectorBuilder är en global ledare inom genleveransteknologi. Som betrodd partneri tusentals laboratorier och bioteknik- och läkemedelsföretag runt om i världenär VectorBuilder one-stop-shoppen för design, utveckling och optimering avgenleveranslösningar alltifrån grundforskning till kliniska tillämpningar. Derasprisbelönta Vector Design Studio är en transformativ innovation som gör detmöjligt för forskare att med lätthet designa och beställa anpassade vektoreronline, vilket frigör dem från det tråkiga arbetet med kloning ochförpackningsvektorer i labbet. Det globala företaget kan berömma sig av höggenomströmningskapacitet för vektorproduktion, stora vektor- och komponentlager,enskilda CRO-lösningar inklusive avancerade kapsidtekniska funktioner rörandeadeno-associerat virus, och toppmoderna anläggningar enligt godtillverkningssed. Deras CGT-produkter har vunnit godkännande fråntillsynsmyndigheter för medicinska preparat under utredning inklusive FDA. Medledande tillverkningskapacitet för FoU och CDMOsträvar VectorBuilder-teamet atttillhandahålla de mest effektiva genleveransverktygen och lösningarna förbiovetenskaplig forskning och genetisk medicin.