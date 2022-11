Noch im September letzten Jahres markierte die Catalent-Aktie bei 142,64 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, anschließend ließ das Interesse an dem Papier nach, in einem ersten Schritt ging es auf 90,00 US-Dollar abwärts. In den letzten Wochen stürzte das Papier noch einmal regelrecht ab und markierte erst um 40,69 US-Dollar im November ein vorläufiges Jahrestief. Dort allerdings gelang es in den letzten Wochen einen durchaus schön ausgearbeiteten Doppelboden zu etablieren und einen Anstieg an die Zwischenhochs aus Mitte November zu vollziehen. Sollte dieser Bereich demnächst überwunden werden, dürfte der Boden einen Abschluss finden und würde weiteres Aufwärtspotenzial auf der Oberseite freigeben.

Bodenaktivierung erwartet

Die sehr niedrige Bewertung von Catalent könnte demnächst weitere Käufer in die Aktie locken, oberhalb von 49,27 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg zunächst an 53,79 US-Dollar merklich ansteigen, darüber an 56,62 und schließlich den 50-Tage-Durchschnitt bei 61,16 US-Dollar. Finales Ziel nach vollständiger Abarbeitung des Bodens könnte sogar um 64,44 US-Dollar liegen. Sollten Käufer jedoch ihre Aktien wieder aus den Depots werfen und das Papier unter 40,00 US-Dollar abwärts drücken, müssten noch einmal die Corona bedingten Tiefstände um 31,04 US-Dollar als Support einspringen.